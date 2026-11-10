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10.11.2026 09:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group zeigt sich am Vormittag freundlich
Die Aktie von Partners Group zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Partners Group-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 685,80 CHF zu.
Um 09:28 Uhr wies die Partners Group-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 685,80 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 15'048 Punkten steht. Die Partners Group-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 686,00 CHF aus. Bei 680,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 5'797 Partners Group-Aktien.
Am 16.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'097,50 CHF an. Der derzeitige Kurs der Partners Group-Aktie liegt somit 37,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 582,60 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Partners Group-Aktie 17,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Partners Group seine Aktionäre 2025 mit 46,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 46,29 CHF je Aktie ausschütten.
Die Partners Group-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.03.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je Partners Group-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 40,14 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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