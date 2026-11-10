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10.11.2026 16:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group macht am Nachmittag Boden gut
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Partners Group. Die Partners Group-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 678,80 CHF.
Die Partners Group-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 678,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 15'034 Punkten notiert. In der Spitze legte die Partners Group-Aktie bis auf 687,00 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 680,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 36'951 Partners Group-Aktien umgesetzt.
Bei 1'097,50 CHF markierte der Titel am 16.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 61,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Partners Group-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2026 (582,60 CHF). Mit Abgaben von 14,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Partners Group-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 46,29 CHF ausgeschüttet werden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 16.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Partners Group.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 40,14 CHF je Partners Group-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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