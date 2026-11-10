Partners Group Aktie News: Partners Group am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Um 12:28 Uhr wies die Partners Group-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 685,40 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 15'057 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Partners Group-Aktie bis auf 687,00 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 680,00 CHF. Zuletzt wechselten 25'238 Partners Group-Aktien den Besitzer.

Bei 1'097,50 CHF erreichte der Titel am 16.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Partners Group-Aktie liegt somit 37,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.10.2026 bei 582,60 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 15,00 Prozent könnte die Partners Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 46,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 46,29 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Partners Group wird am 16.03.2027 gerechnet. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Partners Group.

In der Partners Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 40,14 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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