Partners Group Aktie News: Partners Group zieht am Vormittag an

Um 09:28 Uhr ging es für das Partners Group-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 669,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'840 Punkten steht. Die Partners Group-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 669,80 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 667,20 CHF. Zuletzt wechselten 1'952 Partners Group-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.09.2025 bei 1'107,00 CHF. Gewinne von 65,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 632,40 CHF am 26.06.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Partners Group-Aktie mit einem Verlust von 5,58 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 45,75 CHF. Im Vorjahr erhielten Partners Group-Aktionäre 46,00 CHF je Wertpapier.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.03.2027 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Partners Group rechnen Experten am 14.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Partners Group-Aktie in Höhe von 41,66 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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