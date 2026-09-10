Partners Group Aktie News: Partners Group tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 652,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'762 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Partners Group-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 652,20 CHF aus. Bei 667,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 32'385 Partners Group-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'107,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 20.09.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Partners Group-Aktie 69,68 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 632,40 CHF am 26.06.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Partners Group-Aktie mit einem Verlust von 3,07 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 46,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 45,75 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.03.2027 terminiert. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Partners Group die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Partners Group im Jahr 2026 41,66 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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