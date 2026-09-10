Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.09.2026 16:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group tendiert am Nachmittag schwächer
Die Aktie von Partners Group gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Partners Group-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,9 Prozent auf 652,40 CHF ab.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 652,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'762 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Partners Group-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 652,20 CHF aus. Bei 667,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 32'385 Partners Group-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'107,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 20.09.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Partners Group-Aktie 69,68 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 632,40 CHF am 26.06.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Partners Group-Aktie mit einem Verlust von 3,07 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 46,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 45,75 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.03.2027 terminiert. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Partners Group die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Partners Group im Jahr 2026 41,66 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Partners Group-Aktie
SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Partners Group von vor 10 Jahren verdient
Partners Group-Aktie bricht ein: Gewinnrückgang und CEO-Wechsel angekündigt
Ausblick Partners Group: Im Halbjahr weniger Performance Fees erwartet
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Partners Group AG
|
10.09.26
|SLI-Handel aktuell: SLI verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Partners Group Aktie News: Partners Group tendiert am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Verluste in Zürich: SMI verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Partners Group Aktie News: Partners Group am Donnerstagmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Börse Zürich: SMI fällt am Mittag zurück (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Schwacher Handel: SLI am Donnerstagmittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Partners Group AG
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Partners Group am 10.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester erwartet -- Asiens Börsen schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt dürften im Freitagshandel etwas zulegen. Die Börsen in Asien zeigen sich am Freitag in Rot.