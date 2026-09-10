Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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10.09.2026 12:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Donnerstagmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Partners Group. Die Partners Group-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 664,20 CHF.
Die Partners Group-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 664,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'803 Punkten steht. Bei 662,60 CHF markierte die Partners Group-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 667,20 CHF. Bisher wurden via SIX SX 13'687 Partners Group-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 20.09.2025 auf bis zu 1'107,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 66,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Partners Group-Aktie. Am 26.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 632,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Partners Group-Aktie damit 5,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 45,75 CHF, nach 46,00 CHF im Jahr 2025.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Partners Group am 16.03.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Partners Group möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 41,66 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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