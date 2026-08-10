Partners Group Aktie News: Partners Group verbilligt sich am Montagvormittag

Um 09:28 Uhr ging es für die Partners Group-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 728,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'570 Punkten notiert. Die Partners Group-Aktie sank bis auf 726,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 732,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'089 Partners Group-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.09.2025 auf bis zu 1'158,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 58,93 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2026 Kursverluste bis auf 632,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Partners Group-Aktie 13,20 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Partners Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 46,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 45,73 CHF.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 01.09.2026 erwartet. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Partners Group-Anleger Experten zufolge am 07.09.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 42,89 CHF je Aktie in den Partners Group-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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