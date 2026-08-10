Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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10.08.2026 16:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Montagnachmittag im Minusbereich
Die Aktie von Partners Group gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Partners Group-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 727,60 CHF abwärts.
Die Partners Group-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 727,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'557 Punkten steht. Die Partners Group-Aktie sank bis auf 724,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 732,00 CHF. Von der Partners Group-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20'256 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 1'158,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 59,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Partners Group-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 632,40 CHF. Dieser Wert wurde am 26.06.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Partners Group-Aktie.
Nachdem Partners Group seine Aktionäre 2025 mit 46,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 45,73 CHF je Aktie ausschütten.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.09.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 07.09.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Partners Group-Aktie in Höhe von 42,89 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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