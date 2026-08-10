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Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827

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10.08.2026 16:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group am Montagnachmittag im Minusbereich

Partners Group Aktie News: Partners Group am Montagnachmittag im Minusbereich

Die Aktie von Partners Group gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Partners Group-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 727,60 CHF abwärts.

Partners Group
728.08 CHF -0.86%
Kaufen Verkaufen

Die Partners Group-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 727,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'557 Punkten steht. Die Partners Group-Aktie sank bis auf 724,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 732,00 CHF. Von der Partners Group-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20'256 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 1'158,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 59,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Partners Group-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 632,40 CHF. Dieser Wert wurde am 26.06.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Partners Group-Aktie.

Nachdem Partners Group seine Aktionäre 2025 mit 46,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 45,73 CHF je Aktie ausschütten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.09.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 07.09.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Partners Group-Aktie in Höhe von 42,89 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.292 18.12.2026 158194305
Long 12.1533 15.12.2028 156452363
Long 364.6 18.12.2026 144919679
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.4408 17.12.2027 156452302
Short 11.3938 18.12.2026 153812361
Short 364.6 18.09.2026 157036862
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.292 10.81 158245090
Long 12.1533 5.18 159435842
Long 18.23 2.33 159435488
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7519 11.01 159435785
Short 12.1533 4.50 156945490
Short 19.1895 1.59 159435556
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’478.65 13.72 SJDBFU
Short 16’045.60 8.92 S5SB6U
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Long 13’661.19 13.99 SGBNXU
Long 13’057.30 8.87 SJBCVU
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