Partners Group Aktie News: Partners Group am Montagmittag mit roten Vorzeichen

Die Partners Group-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 729,20 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'578 Punkten realisiert. Die Partners Group-Aktie gab in der Spitze bis auf 724,40 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 732,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 13'098 Partners Group-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 1'158,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 58,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Partners Group-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 632,40 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 13,27 Prozent könnte die Partners Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 45,73 CHF. Im Vorjahr hatte Partners Group 46,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 01.09.2026 terminiert. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 07.09.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Partners Group einen Gewinn von 42,89 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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