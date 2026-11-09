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09.11.2026 09:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Montagvormittag in Rot
Die Aktie von Partners Group gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Partners Group-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 667,60 CHF.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 667,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'797 Punkten steht. In der Spitze fiel die Partners Group-Aktie bis auf 666,00 CHF. Mit einem Wert von 668,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'785 Partners Group-Aktien den Besitzer.
Am 16.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'097,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 64,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 582,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 08.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 46,29 CHF. Im Vorjahr erhielten Partners Group-Aktionäre 46,00 CHF je Wertpapier.
Partners Group wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 40,14 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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