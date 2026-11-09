Partners Group Aktie News: Partners Group tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Das Papier von Partners Group konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 676,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'911 Punkten steht. Die Partners Group-Aktie zog in der Spitze bis auf 678,00 CHF an. Mit einem Wert von 668,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Partners Group-Aktie belief sich zuletzt auf 44'804 Aktien.

Am 16.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1'097,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 62,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Partners Group-Aktie. Am 08.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 582,60 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 13,92 Prozent würde die Partners Group-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Partners Group-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 46,29 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Partners Group 46,00 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 16.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Partners Group-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 40,14 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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