Partners Group Aktie News: Partners Group am Montagmittag stabil

Die Partners Group-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 671,00 CHF an der Tafel. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'866 Punkten notiert. Die Partners Group-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 671,60 CHF. In der Spitze fiel die Partners Group-Aktie bis auf 666,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 668,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 19'757 Partners Group-Aktien.

Am 16.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'097,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Partners Group-Aktie damit 38,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 582,60 CHF. Dieser Wert wurde am 08.10.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 13,17 Prozent Luft nach unten.

Nach 46,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 46,29 CHF je Partners Group-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.03.2027 terminiert. Partners Group dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Partners Group einen Gewinn von 40,14 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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