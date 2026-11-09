Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’869 0.5%  SPI 20’937 0.5%  Dow 51’286 -0.5%  DAX 26’098 1.1%  Euro 0.9158 0.2%  EStoxx50 6’249 1.3%  Gold 4’107 1.0%  Bitcoin 60’811 -0.8%  Dollar 0.8184 -0.2%  Öl 94.7 -3.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998NVIDIA994529Rheinmetall345850ABB1222171Partners Group2460882Zurich Insurance1107539
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Prosus-Aktie fester: Just Eat-Kuriere streiken in Zürich und im Glatttal - Stellenabbau in der Schweiz
Rheinmetall erhält Millionenauftrag für Luftverteidigung aus Belgien - Aktie steigt
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Vodafone-Aktie fester: Abbau von rund 2'300 Stellen in Deutschland
Bitcoin & Elon Musk: Was seine Energie-These für Anleger bedeutet
Suche...
Plus500 Depot

Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.11.2026 12:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group am Montagmittag stabil

Partners Group Aktie News: Partners Group am Montagmittag stabil

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Partners Group. Im SIX SX-Handel kam die Partners Group-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 671,00 CHF.

Partners Group
670.53 CHF 1.03%
Kaufen Verkaufen

Die Partners Group-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 671,00 CHF an der Tafel. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'866 Punkten notiert. Die Partners Group-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 671,60 CHF. In der Spitze fiel die Partners Group-Aktie bis auf 666,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 668,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 19'757 Partners Group-Aktien.

Am 16.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'097,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Partners Group-Aktie damit 38,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 582,60 CHF. Dieser Wert wurde am 08.10.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 13,17 Prozent Luft nach unten.

Nach 46,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 46,29 CHF je Partners Group-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.03.2027 terminiert. Partners Group dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Partners Group einen Gewinn von 40,14 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Partners Group-Aktie

SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Partners Group-Investment von vor einem Jahr eingebracht

SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Partners Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Partners-Group-Aktie: Zweiter Zubringerfonds für Private-Credit-Strategie geschlossen

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2717 15.06.2029 159690436
Long 12.4 15.12.2028 157436314
Long 3347.9998 18.12.2026 144919682
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.3889 17.09.2027 160910924
Short 3344.9998 20.11.2026 160008210
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.117 11.21 161119582
Long 12.3889 5.26 161893992
Long 22.3 1.40 162170561
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.2717 10.02 160676102
Short 9.5571 6.80 157924357
Short 15.9286 2.57 162170622
In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Partners Group AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Partners Group AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?

✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:41 SMI gibt deutlich nach
09:35 Marktüberblick: Daimler Truck im Fokus
08:45 Logo WHS KI-Ausverkauf: Jetzt entscheiden CPI, CoreWeave & die Chip-Aktien über den Nasdaq
08:18 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Erster Konter nach dem Ausverkauf
06.11.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, SanDisk
06.11.26 Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
05.11.26 Wenn eine alternde Gesellschaft zum Wachstumstreiber wird
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’448.41 19.73 S1BOOU
Short 15’756.06 13.89 SJB30U
Short 16’360.05 8.86 S4B01U
SMI-Kurs: 14’869.48 09.11.2026 12:47:26
Long 14’219.65 19.47 SPB0BU
Long 13’908.93 13.89 S5YRBU
Long 13’326.22 8.99 S1BTPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
NVIDIA-Aktie unter Druck: CEO Huang hatte Affäre mit möglicher chinesischer Spionin
Bitcoin & Elon Musk: Was seine Energie-These für Anleger bedeutet
Aktien New York Schluss: Nasdaq-Erholung scheitert vor Apple und Wahlen
Gold, Öl & Co. in KW 45: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Weltbank-Prognose für 2026: Warum Energie und Edelmetalle deutlich teurer werden
Rheinmetall erhält Millionenauftrag für Luftverteidigung aus Belgien - Aktie steigt
Midterms: Schwere Niederlage für Trumps Republikaner bei Kongresswahl
SMI und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
MÄRKTE EUROPA/Abgaben nach US-Technologie-Ausverkauf - DAX unter 26.000 Punkten

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.