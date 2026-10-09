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09.10.2026 09:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Partners Group Aktie News: Partners Group präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Partners Group. Die Partners Group-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 598,60 CHF.

Partners Group
598.09 CHF 2.09%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die Partners Group-Papiere um 09:28 Uhr 1,6 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'784 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Partners Group-Aktie sogar auf 601,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 595,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 5'818 Partners Group-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1'097,50 CHF erreichte der Titel am 16.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 83,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Partners Group-Aktie. Bei 582,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 08.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 2,67 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 45,54 CHF. Im Vorjahr erhielten Partners Group-Aktionäre 46,00 CHF je Wertpapier.

Partners Group wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Partners Group die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 40,18 CHF je Partners Group-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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