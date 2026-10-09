Partners Group Aktie News: Partners Group tendiert am Nachmittag nordwärts

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Partners Group zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 592,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'807 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Partners Group-Aktie bisher bei 601,00 CHF. Bei 595,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 34'855 Partners Group-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'097,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 16.01.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 85,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 582,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 08.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,69 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Partners Group-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 45,54 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Partners Group 46,00 CHF aus.

Am 16.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Partners Group dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Partners Group im Jahr 2026 40,18 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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