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09.10.2026 12:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group am Freitagmittag im Aufwind

Partners Group Aktie News: Partners Group am Freitagmittag im Aufwind

Die Aktie von Partners Group zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Partners Group zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,3 Prozent auf 597,00 CHF.

Partners Group
592.01 CHF 1.06%
Kaufen Verkaufen

Die Partners Group-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 597,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'749 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Partners Group-Aktie sogar auf 601,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 595,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 21'202 Partners Group-Aktien umgesetzt.

Bei 1'097,50 CHF markierte der Titel am 16.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 83,84 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2026 bei 582,60 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Partners Group-Aktie mit einem Verlust von 2,41 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 45,54 CHF. Im Vorjahr hatte Partners Group 46,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 16.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Partners Group die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Partners Group-Aktie in Höhe von 40,18 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.3583 21.12.2029 159690446
Long 296.6 17.12.2027 151874586
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.2341 18.06.2027 157230600
Short 12.3583 17.12.2027 158194276
Short 59.32 20.11.2026 161157499
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.415 10.74 157975120
Long 12.3583 5.21 160676841
Long 19.7733 1.85 160910471
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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