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09.09.2026 09:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittwochvormittag mit Einbussen

Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittwochvormittag mit Einbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Partners Group. Die Partners Group-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 669,40 CHF.

Partners Group
674.97 CHF 0.07%
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Die Partners Group-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 669,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'983 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Partners Group-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 665,40 CHF aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 665,40 CHF. Der Tagesumsatz der Partners Group-Aktie belief sich zuletzt auf 3'590 Aktien.

Am 20.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'107,00 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Partners Group-Aktie somit 39,53 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2026 bei 632,40 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Partners Group-Aktie 5,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 46,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 45,75 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 16.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 14.03.2028 wird Partners Group schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 41,83 CHF je Partners Group-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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