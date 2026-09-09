Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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09.09.2026 16:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Partners Group gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Partners Group-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 663,20 CHF abwärts.
Die Partners Group-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 663,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'861 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Partners Group-Aktie bis auf 663,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 665,40 CHF. Bisher wurden via SIX SX 32'726 Partners Group-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 20.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'107,00 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 66,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Partners Group-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2026 bei 632,40 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Partners Group-Aktionäre betrug im Jahr 2025 46,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 45,75 CHF belaufen.
Partners Group dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Partners Group rechnen Experten am 14.03.2028.
In der Partners Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 41,83 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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