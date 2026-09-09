Partners Group Aktie News: Partners Group gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Die Partners Group-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 672,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'927 Punkten liegt. Die Partners Group-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 675,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 665,40 CHF. Der Tagesumsatz der Partners Group-Aktie belief sich zuletzt auf 14'474 Aktien.

Am 20.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'107,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 64,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 632,40 CHF. Dieser Wert wurde am 26.06.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 46,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 45,75 CHF.

Am 16.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Partners Group veröffentlicht werden. Am 14.03.2028 wird Partners Group schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten taxieren den Partners Group-Gewinn für das Jahr 2026 auf 41,83 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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