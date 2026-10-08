Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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08.10.2026 09:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group verzeichnet am Vormittag Verluste
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Partners Group. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 587,00 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Partners Group nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,7 Prozent auf 587,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'656 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Partners Group-Aktie bis auf 584,20 CHF. Mit einem Wert von 591,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 7'155 Partners Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 16.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'097,50 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 86,97 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2026 bei 584,20 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Partners Group-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 46,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 45,54 CHF aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Partners Group am 16.03.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Partners Group.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Partners Group-Gewinn in Höhe von 40,19 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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