Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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08.10.2026 16:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group verbilligt sich am Nachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Partners Group. Die Partners Group-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 586,20 CHF abwärts.
Die Partners Group-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 586,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'709 Punkten steht. Die Partners Group-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 582,60 CHF ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 591,00 CHF. Der Tagesumsatz der Partners Group-Aktie belief sich zuletzt auf 37'277 Aktien.
Am 16.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'097,50 CHF. Derzeit notiert die Partners Group-Aktie damit 46,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 582,60 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Partners Group-Aktie 0,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF an Partners Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 45,54 CHF.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.03.2027 erfolgen. Partners Group dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Partners Group ein EPS in Höhe von 40,19 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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