Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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08.10.2026 12:29:00
Partners Group Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Partners Group
Die Aktie von Partners Group gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 587,00 CHF.
Um 12:28 Uhr rutschte die Partners Group-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 587,00 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'666 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Partners Group-Aktie ging bis auf 582,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 591,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 25'476 Partners Group-Aktien den Besitzer.
Am 16.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1'097,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 86,97 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2026 (582,60 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Partners Group-Aktie 0,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 45,54 CHF. Im Vorjahr erhielten Partners Group-Aktionäre 46,00 CHF je Wertpapier.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 16.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.03.2028.
In der Partners Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 40,19 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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