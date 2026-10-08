Partners Group Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Partners Group

Um 12:28 Uhr rutschte die Partners Group-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 587,00 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'666 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Partners Group-Aktie ging bis auf 582,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 591,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 25'476 Partners Group-Aktien den Besitzer.

Am 16.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1'097,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 86,97 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2026 (582,60 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Partners Group-Aktie 0,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 45,54 CHF. Im Vorjahr erhielten Partners Group-Aktionäre 46,00 CHF je Wertpapier.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 16.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.03.2028.

In der Partners Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 40,19 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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