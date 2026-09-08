Partners Group Aktie News: Anleger schicken Partners Group am Dienstagvormittag ins Plus

Um 09:28 Uhr stieg die Partners Group-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 669,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'119 Punkten liegt. Der Kurs der Partners Group-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 669,40 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 666,40 CHF. Der Tagesumsatz der Partners Group-Aktie belief sich zuletzt auf 2'648 Aktien.

Am 20.09.2025 markierte das Papier bei 1'107,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 65,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Partners Group-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 632,40 CHF. Mit Abgaben von 5,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Partners Group-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 46,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 45,75 CHF aus.

Partners Group dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Partners Group die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 41,83 CHF je Aktie in den Partners Group-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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