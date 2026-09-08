Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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08.09.2026 16:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Nachmittag gefragt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Partners Group. Zuletzt ging es für das Partners Group-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 669,80 CHF.
Die Partners Group-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 669,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'065 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Partners Group-Aktie bisher bei 676,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 666,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Partners Group-Aktien beläuft sich auf 37'310 Stück.
Bei einem Wert von 1'107,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 65,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 632,40 CHF. Dieser Wert wurde am 26.06.2026 erreicht. Mit Abgaben von 5,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 46,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 45,75 CHF je Partners Group-Aktie.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Partners Group am 16.03.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 41,83 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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