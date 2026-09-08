Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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08.09.2026 12:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Dienstagmittag billiger
Die Aktie von Partners Group gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Partners Group gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 662,80 CHF abwärts.
Um 12:28 Uhr ging es für die Partners Group-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 662,80 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'106 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Partners Group-Aktie bis auf 660,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 666,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 18'293 Partners Group-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.09.2025 bei 1'107,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 67,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Partners Group-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2026 auf bis zu 632,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Partners Group-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 46,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 45,75 CHF aus.
Am 16.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Partners Group veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Partners Group die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Partners Group einen Gewinn von 41,83 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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