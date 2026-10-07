Partners Group Aktie News: Partners Group gewinnt am Vormittag

Um 09:28 Uhr ging es für das Partners Group-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 610,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'774 Punkten notiert. Die Partners Group-Aktie legte bis auf 611,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 601,60 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'073 Partners Group-Aktien umgesetzt.

Am 16.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'097,50 CHF. Derzeit notiert die Partners Group-Aktie damit 44,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2026 Kursverluste bis auf 591,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 46,00 CHF an Partners Group-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 45,64 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.03.2027 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 40,35 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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