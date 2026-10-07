Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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07.10.2026 09:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group gewinnt am Vormittag
Die Aktie von Partners Group gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Partners Group nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 610,20 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für das Partners Group-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 610,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'774 Punkten notiert. Die Partners Group-Aktie legte bis auf 611,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 601,60 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'073 Partners Group-Aktien umgesetzt.
Am 16.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'097,50 CHF. Derzeit notiert die Partners Group-Aktie damit 44,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2026 Kursverluste bis auf 591,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 46,00 CHF an Partners Group-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 45,64 CHF aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.03.2027 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 40,35 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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