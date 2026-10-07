Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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07.10.2026 16:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group fällt am Mittwochnachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Partners Group. Die Partners Group-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 2,2 Prozent auf 595,80 CHF ab.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 595,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'768 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Partners Group-Aktie bei 592,40 CHF. Mit einem Wert von 601,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Partners Group-Aktien beläuft sich auf 34'033 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'097,50 CHF) erklomm das Papier am 16.01.2026. Der aktuelle Kurs der Partners Group-Aktie ist somit 84,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 591,00 CHF fiel das Papier am 01.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 0,81 Prozent Luft nach unten.
Partners Group-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 46,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 45,64 CHF aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.03.2027 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass Partners Group im Jahr 2026 40,35 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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