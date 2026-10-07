Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
07.10.2026 12:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittwochmittag mit Einbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Partners Group. Das Papier von Partners Group gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 605,20 CHF abwärts.
Die Partners Group-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 605,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'765 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Partners Group-Aktie bis auf 601,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 601,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 12'211 Partners Group-Aktien.
Am 16.01.2026 markierte das Papier bei 1'097,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Partners Group-Aktie ist somit 81,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 591,00 CHF am 01.10.2026. Mit einem Kursverlust von 2,35 Prozent würde die Partners Group-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF an Partners Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 45,64 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.03.2027 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Partners Group rechnen Experten am 14.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 40,35 CHF je Partners Group-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Partners Group-Aktie
Partners Group-Aktie stärker: Britischer Fonds steht vor der Liquidation
Partners Group strukturiert Fonds nach Rücknahmestopp neu - Aktie zieht an
SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Partners Group-Investment von vor 10 Jahren verdient
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Partners Group AG
|
16:29
|Partners Group Aktie News: Partners Group fällt am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
12:29
|Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittwochmittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
12:26
|Mittwochshandel in Zürich: SLI notiert im Minus (finanzen.ch)
|
09:29
|Partners Group Aktie News: Partners Group gewinnt am Vormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Zurückhaltung in Zürich: SMI fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
09:28
|SIX-Handel SLI präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Partners Group AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI begab sich auf Richtungssuche -- DAX geht deutlich tiefer in den Feierabend -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geriet derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.