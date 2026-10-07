Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittwochmittag mit Einbussen

Die Partners Group-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 605,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'765 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Partners Group-Aktie bis auf 601,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 601,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 12'211 Partners Group-Aktien.

Am 16.01.2026 markierte das Papier bei 1'097,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Partners Group-Aktie ist somit 81,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 591,00 CHF am 01.10.2026. Mit einem Kursverlust von 2,35 Prozent würde die Partners Group-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF an Partners Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 45,64 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.03.2027 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Partners Group rechnen Experten am 14.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 40,35 CHF je Partners Group-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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