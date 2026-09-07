Partners Group Aktie News: Partners Group verzeichnet am Montagvormittag Verluste

Die Partners Group-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 673,80 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'215 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Partners Group-Aktie bisher bei 673,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 678,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 4'655 Partners Group-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.09.2025 bei 1'107,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Partners Group-Aktie liegt somit 39,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 632,40 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,14 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF an Partners Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 45,75 CHF.

Partners Group wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Partners Group die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Partners Group-Gewinn in Höhe von 41,83 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Partners Group-Aktie

SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Partners Group von vor 10 Jahren verdient

Partners Group-Aktie bricht ein: Gewinnrückgang und CEO-Wechsel angekündigt

Ausblick Partners Group: Im Halbjahr weniger Performance Fees erwartet