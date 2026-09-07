Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
07.09.2026 09:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group verzeichnet am Montagvormittag Verluste
Die Aktie von Partners Group gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Partners Group-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 673,80 CHF.
Die Partners Group-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 673,80 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'215 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Partners Group-Aktie bisher bei 673,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 678,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 4'655 Partners Group-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.09.2025 bei 1'107,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Partners Group-Aktie liegt somit 39,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 632,40 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,14 Prozent.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF an Partners Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 45,75 CHF.
Partners Group wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Partners Group die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Partners Group-Gewinn in Höhe von 41,83 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Partners Group-Aktie
SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Partners Group von vor 10 Jahren verdient
Partners Group-Aktie bricht ein: Gewinnrückgang und CEO-Wechsel angekündigt
Ausblick Partners Group: Im Halbjahr weniger Performance Fees erwartet
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Partners Group AG
|
09:29
|Partners Group Aktie News: Partners Group verzeichnet am Montagvormittag Verluste (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwache Performance in Zürich: SLI zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
04.09.26
|SLI aktuell: SLI verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Partners Group Aktie News: Partners Group gibt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Schwacher Handel in Zürich: SMI in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Partners Group Aktie News: Partners Group am Freitagmittag tiefer (finanzen.ch)
Analysen zu Partners Group AG
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit deutlichen Verlusten -- DAX im Minus -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt zeigt sich zum Wochenstart klar schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Am Montag finden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.