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07.09.2026 16:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group am Montagnachmittag in Rot

Partners Group Aktie News: Partners Group am Montagnachmittag in Rot

Die Aktie von Partners Group gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Partners Group-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 664,80 CHF.

Partners Group
664.07 CHF -1.82%
Kaufen Verkaufen

Die Partners Group-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 2,1 Prozent auf 664,80 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'306 Punkten realisiert. Die Partners Group-Aktie gab in der Spitze bis auf 663,40 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 678,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 37'062 Partners Group-Aktien.

Am 20.09.2025 markierte das Papier bei 1'107,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 66,52 Prozent könnte die Partners Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 632,40 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Partners Group-Aktie mit einem Verlust von 4,87 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 45,75 CHF. Im Vorjahr hatte Partners Group 46,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Partners Group dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Partners Group die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 41,83 CHF je Aktie in den Partners Group-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’742.61 19.99 SPB50U
Long 13’422.19 13.91 SVBOKU
Long 12’846.42 8.94 SOTBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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