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07.09.2026 12:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittag mit roten Vorzeichen

Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Partners Group. Die Partners Group-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 671,60 CHF abwärts.

Partners Group
671.64 CHF -0.70%
Kaufen Verkaufen

Die Partners Group-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 671,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'278 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Partners Group-Aktie bis auf 667,20 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 678,60 CHF. Bisher wurden heute 20'388 Partners Group-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.09.2025 bei 1'107,00 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Partners Group-Aktie 64,83 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2026 auf bis zu 632,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 45,75 CHF. Im Vorjahr hatte Partners Group 46,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.03.2027 terminiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Partners Group möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Partners Group ein EPS in Höhe von 41,83 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12’768.82 8.89 SKPBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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