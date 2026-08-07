Partners Group Aktie News: Partners Group am Freitagvormittag gefragt

Die Partners Group-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 726,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'566 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Partners Group-Aktie bisher bei 727,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 723,20 CHF. Von der Partners Group-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'823 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 1'158,00 CHF. Mit einem Zuwachs von 59,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 632,40 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Partners Group-Aktie mit einem Verlust von 12,92 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 45,73 CHF. Im Vorjahr erhielten Partners Group-Aktionäre 46,00 CHF je Wertpapier.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 01.09.2026 terminiert. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Partners Group-Anleger Experten zufolge am 07.09.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Partners Group im Jahr 2026 42,89 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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