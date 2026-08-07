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07.08.2026 16:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group am Nachmittag höher

Partners Group Aktie News: Partners Group am Nachmittag höher

Die Aktie von Partners Group zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Partners Group-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 735,00 CHF.

Partners Group
734.36 CHF 1.64%
Kaufen Verkaufen

Die Partners Group-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 735,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'584 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Partners Group-Aktie bei 735,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 723,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 32'738 Partners Group-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1'158,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 57,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Partners Group-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2026 bei 632,40 CHF. Der derzeitige Kurs der Partners Group-Aktie liegt somit 16,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 45,73 CHF. Im Vorjahr hatte Partners Group 46,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Partners Group am 01.09.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 07.09.2027 dürfte Partners Group die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 42,89 CHF je Aktie in den Partners Group-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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