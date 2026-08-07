Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittag gesucht

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 725,00 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'603 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Partners Group-Aktie bei 729,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 723,20 CHF. Zuletzt wechselten 16'355 Partners Group-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'158,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Partners Group-Aktie liegt somit 37,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 632,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Der aktuelle Kurs der Partners Group-Aktie ist somit 12,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 46,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 45,73 CHF je Partners Group-Aktie.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Partners Group am 01.09.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Partners Group rechnen Experten am 07.09.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Partners Group im Jahr 2026 42,89 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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