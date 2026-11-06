Partners Group Aktie News: Partners Group am Freitagvormittag mit Verlusten

Um 09:28 Uhr fiel die Partners Group-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 672,40 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'712 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Partners Group-Aktie bei 668,20 CHF. Mit einem Wert von 675,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 20'650 Partners Group-Aktien umgesetzt.

Am 16.01.2026 markierte das Papier bei 1'097,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 63,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Partners Group-Aktie. Bei 582,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 08.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,36 Prozent.

Zuletzt erhielten Partners Group-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 46,29 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Partners Group am 16.03.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Partners Group möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 40,14 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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