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06.11.2026 16:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group verliert am Freitagnachmittag
Die Aktie von Partners Group gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Partners Group-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 666,60 CHF ab.
Um 16:28 Uhr rutschte die Partners Group-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,3 Prozent auf 666,60 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'722 Punkten steht. In der Spitze büsste die Partners Group-Aktie bis auf 662,00 CHF ein. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 675,20 CHF. Bisher wurden heute 92'244 Partners Group-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.01.2026 bei 1'097,50 CHF. Der aktuelle Kurs der Partners Group-Aktie ist somit 64,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2026 bei 582,60 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Partners Group-Aktie 12,60 Prozent sinken.
Partners Group-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 46,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 46,29 CHF aus.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Partners Group am 16.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Partners Group-Anleger Experten zufolge am 14.03.2028 werfen.
In der Partners Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 40,14 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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