|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.11.2026 12:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Partners Group. Der Partners Group-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 665,00 CHF.
Um 12:28 Uhr fiel die Partners Group-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 665,00 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'616 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Partners Group-Aktie bis auf 662,60 CHF. Bei 675,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 74'011 Partners Group-Aktien umgesetzt.
Bei 1'097,50 CHF markierte der Titel am 16.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Partners Group-Aktie liegt somit 39,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 582,60 CHF fiel das Papier am 08.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 46,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 46,29 CHF.
Partners Group wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Partners Group.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 40,14 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Partners Group-Aktie
SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Partners Group-Investment von vor einem Jahr eingebracht
SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Partners Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Partners-Group-Aktie: Zweiter Zubringerfonds für Private-Credit-Strategie geschlossen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Partners Group AG
|
06.11.26
|Börse Zürich in Rot: SLI legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Börse Zürich: SMI verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Partners Group Aktie News: Partners Group verliert am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Handel in Zürich: SLI notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Verluste in Zürich: SMI am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Partners Group Aktie News: Partners Group am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI gibt nach (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Börse Zürich: SMI notiert am Mittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Partners Group AG
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Partners Group am 06.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.