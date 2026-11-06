Partners Group Aktie News: Partners Group am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Um 12:28 Uhr fiel die Partners Group-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 665,00 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'616 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Partners Group-Aktie bis auf 662,60 CHF. Bei 675,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 74'011 Partners Group-Aktien umgesetzt.

Bei 1'097,50 CHF markierte der Titel am 16.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Partners Group-Aktie liegt somit 39,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 582,60 CHF fiel das Papier am 08.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 46,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 46,29 CHF.

Partners Group wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Partners Group.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 40,14 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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