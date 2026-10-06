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06.10.2026 09:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group zieht am Dienstagvormittag an

Partners Group Aktie News: Partners Group zieht am Dienstagvormittag an

Die Aktie von Partners Group gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Partners Group-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Partners Group
613.43 CHF 1.63%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr wies die Partners Group-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 610,40 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'833 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Partners Group-Aktie bis auf 611,00 CHF zu. Bei 608,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Partners Group-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'439 Stück gehandelt.

Bei 1'097,50 CHF erreichte der Titel am 16.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Partners Group-Aktie mit einem Kursplus von 79,80 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2026 (591,00 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Partners Group-Aktie mit einem Verlust von 3,18 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 45,64 CHF. Im Vorjahr erhielten Partners Group-Aktionäre 46,00 CHF je Wertpapier.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Partners Group am 16.03.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Partners Group rechnen Experten am 14.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 40,40 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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