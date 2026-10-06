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06.10.2026 16:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group gewinnt am Nachmittag

Partners Group Aktie News: Partners Group gewinnt am Nachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Partners Group. Zuletzt sprang die Partners Group-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 607,20 CHF zu.

Partners Group
609.46 CHF 0.97%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Partners Group konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 607,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'772 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Partners Group-Aktie sogar auf 615,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 608,60 CHF. Zuletzt wechselten 41'595 Partners Group-Aktien den Besitzer.

Am 16.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'097,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Partners Group-Aktie liegt somit 44,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 591,00 CHF am 01.10.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Partners Group-Aktionäre betrug im Jahr 2025 46,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 45,64 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 16.03.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 40,40 CHF je Partners Group-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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