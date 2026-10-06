Partners Group Aktie News: Partners Group am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von Partners Group konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 608,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'858 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Partners Group-Aktie bis auf 615,40 CHF zu. Bei 608,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 27'134 Partners Group-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 1'097,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.01.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 80,27 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2026 (591,00 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Partners Group-Aktie.

Nach 46,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 45,64 CHF je Partners Group-Aktie.

Die Partners Group-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.03.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Partners Group rechnen Experten am 14.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Partners Group ein EPS in Höhe von 40,40 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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