Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.10.2026 12:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Partners Group gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Partners Group legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 608,80 CHF.
Das Papier von Partners Group konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 608,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'858 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Partners Group-Aktie bis auf 615,40 CHF zu. Bei 608,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 27'134 Partners Group-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 1'097,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.01.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 80,27 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2026 (591,00 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Partners Group-Aktie.
Nach 46,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 45,64 CHF je Partners Group-Aktie.
Die Partners Group-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.03.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Partners Group rechnen Experten am 14.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Partners Group ein EPS in Höhe von 40,40 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Partners Group-Aktie
Partners Group strukturiert Fonds nach Rücknahmestopp neu - Aktie zieht an
SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Partners Group-Investment von vor 10 Jahren verdient
Partners Group-Aktie springt an: EU-Kommission genehmigt Übernahme von AVK
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Partners Group AG
|
12:29
|Partners Group Aktie News: Partners Group am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel: SLI legt zu (finanzen.ch)
|
09:29
|Partners Group Aktie News: Partners Group zieht am Dienstagvormittag an (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich: SMI zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich: SLI zum Start stärker (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Optimismus in Zürich: SLI zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.ch)
|
05.10.26
|SMI-Handel aktuell: SMI verbucht zum Ende des Montagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Partners Group Aktie News: Partners Group zeigt sich am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)