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Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827

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05.10.2026 09:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group tendiert am Montagvormittag südwärts

Partners Group Aktie News: Partners Group tendiert am Montagvormittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Partners Group. Die Partners Group-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 600,20 CHF ab.

Partners Group
599.35 CHF 0.07%
Kaufen Verkaufen

Der Partners Group-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 600,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'698 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Partners Group-Aktie bis auf 598,80 CHF. Bei 600,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Partners Group-Aktie belief sich zuletzt auf 3'624 Aktien.

Am 16.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'097,50 CHF an. Der aktuelle Kurs der Partners Group-Aktie ist somit 82,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 591,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 1,53 Prozent würde die Partners Group-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 45,64 CHF. Im Vorjahr erhielten Partners Group-Aktionäre 46,00 CHF je Wertpapier.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Partners Group wird am 16.03.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Partners Group die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Partners Group im Jahr 2026 40,40 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4975 20.12.2030 159690453
Long 12.4958 17.12.2027 157436310
Long 2998.9998 17.12.2027 151874589
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.1405 18.06.2027 157230600
Short 11.996 19.03.2027 157036866
Short 49.9833 20.11.2026 161157499
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4975 10.52 160910183
Long 12.4958 5.00 160910472
Long 21.4214 1.71 157975938
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.998 12.85 160676486
Short 9.6742 6.76 161113383
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Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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