Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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05.10.2026 09:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group tendiert am Montagvormittag südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Partners Group. Die Partners Group-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 600,20 CHF ab.
Der Partners Group-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 600,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'698 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Partners Group-Aktie bis auf 598,80 CHF. Bei 600,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Partners Group-Aktie belief sich zuletzt auf 3'624 Aktien.
Am 16.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'097,50 CHF an. Der aktuelle Kurs der Partners Group-Aktie ist somit 82,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 591,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 1,53 Prozent würde die Partners Group-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 45,64 CHF. Im Vorjahr erhielten Partners Group-Aktionäre 46,00 CHF je Wertpapier.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Partners Group wird am 16.03.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Partners Group die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Partners Group im Jahr 2026 40,40 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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