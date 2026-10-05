Partners Group Aktie News: Partners Group zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 604,60 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'708 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Partners Group-Aktie bei 605,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 600,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 24'126 Partners Group-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'097,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 16.01.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 81,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Partners Group-Aktie. Bei einem Wert von 591,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die Partners Group-Aktie mit einem Verlust von 2,25 Prozent wieder erreichen.

Partners Group-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 45,64 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Partners Group am 16.03.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Partners Group im Jahr 2026 40,40 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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