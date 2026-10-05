Partners Group Aktie News: Partners Group am Montagmittag kaum bewegt

Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Partners Group-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 600,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 13'726 Punkten steht. Bei 604,60 CHF erreichte die Partners Group-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der Partners Group-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 598,00 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 600,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Partners Group-Aktien beläuft sich auf 11'894 Stück.

Am 16.01.2026 markierte das Papier bei 1'097,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 82,67 Prozent. Am 01.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 591,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 1,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Partners Group-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 45,64 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.03.2027 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.03.2028.

Experten taxieren den Partners Group-Gewinn für das Jahr 2026 auf 40,40 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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