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04.09.2026 09:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group gewinnt am Freitagvormittag

Partners Group Aktie News: Partners Group gewinnt am Freitagvormittag

Die Aktie von Partners Group gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Partners Group-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Partners Group
680.47 CHF -0.96%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die Partners Group-Papiere um 09:28 Uhr 0,5 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'400 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Partners Group-Aktie bei 691,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 690,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 4'709 Partners Group-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.09.2025 bei 1'107,00 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 60,76 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2026 bei 632,40 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 8,16 Prozent Luft nach unten.

Nach 46,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 45,75 CHF je Partners Group-Aktie.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Partners Group am 16.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.09.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Partners Group.

Experten gehen davon aus, dass Partners Group im Jahr 2026 41,83 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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