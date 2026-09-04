Partners Group Aktie News: Partners Group gibt am Nachmittag ab

Die Partners Group-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 677,80 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'391 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Partners Group-Aktie bis auf 674,80 CHF. Bei 690,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 45'049 Partners Group-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.09.2025 auf bis zu 1'107,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 63,32 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 632,40 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 45,75 CHF. Im Vorjahr erhielten Partners Group-Aktionäre 46,00 CHF je Wertpapier.

Am 16.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 07.09.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Partners Group einen Gewinn von 41,83 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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