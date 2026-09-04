Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’394 0.0%  SPI 20’233 0.0%  Dow 53’686 1.2%  DAX 26’091 0.3%  Euro 0.9398 0.1%  EStoxx50 6’392 0.1%  Gold 4’469 -0.1%  Bitcoin 65’641 0.0%  Dollar 0.8084 0.1%  Öl 94.8 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Volkswagen (VW) vz-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Market-Perform
VW-Aktie springt an: Aufsichtsrat stimmt Konzern-Zukunftsplan zu
Lufthansa-Aktie: Swiss-Flug mit Notlandung wegen medizinischem Zwischenfall
Siemens Energy-Aktie fester: Konzernchef sieht zunehmende Bedrohungslage in Deutschland
Villars-Aktie verliert: Weniger Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr
Suche...
Plus500 Depot

Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.09.2026 12:29:00

Partners Group Aktie News: Partners Group am Freitagmittag tiefer

Partners Group Aktie News: Partners Group am Freitagmittag tiefer

Die Aktie von Partners Group gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Partners Group-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 683,20 CHF.

Partners Group
685.54 CHF -0.23%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 683,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'385 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Partners Group-Aktie bis auf 679,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 690,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 19'182 Partners Group-Aktien umgesetzt.

Am 20.09.2025 markierte das Papier bei 1'107,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 62,03 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 632,40 CHF. Dieser Wert wurde am 26.06.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Partners Group-Aktie liegt somit 8,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 46,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 45,75 CHF je Partners Group-Aktie.

Am 16.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Partners Group veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 07.09.2027.

Experten gehen davon aus, dass Partners Group im Jahr 2026 41,83 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Partners Group-Aktie

SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Partners Group von vor 10 Jahren verdient

Partners Group-Aktie bricht ein: Gewinnrückgang und CEO-Wechsel angekündigt

Ausblick Partners Group: Im Halbjahr weniger Performance Fees erwartet

In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Partners Group AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten