Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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04.09.2026 12:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Freitagmittag tiefer
Die Aktie von Partners Group gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Partners Group-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 683,20 CHF.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 683,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'385 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Partners Group-Aktie bis auf 679,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 690,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 19'182 Partners Group-Aktien umgesetzt.
Am 20.09.2025 markierte das Papier bei 1'107,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 62,03 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 632,40 CHF. Dieser Wert wurde am 26.06.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Partners Group-Aktie liegt somit 8,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 46,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 45,75 CHF je Partners Group-Aktie.
Am 16.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Partners Group veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 07.09.2027.
Experten gehen davon aus, dass Partners Group im Jahr 2026 41,83 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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