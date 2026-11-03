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03.11.2026 09:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Partners Group. Die Partners Group-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 651,80 CHF ab.
Die Partners Group-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 651,80 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'776 Punkten steht. Die Partners Group-Aktie gab in der Spitze bis auf 648,60 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 650,00 CHF. Der Tagesumsatz der Partners Group-Aktie belief sich zuletzt auf 3'011 Aktien.
Am 16.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1'097,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Partners Group-Aktie damit 40,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 582,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Partners Group-Aktie 11,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Partners Group seine Aktionäre 2025 mit 46,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 45,54 CHF je Aktie ausschütten.
Partners Group wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 40,11 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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