Partners Group Aktie News: Partners Group am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Partners Group-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 651,80 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'776 Punkten steht. Die Partners Group-Aktie gab in der Spitze bis auf 648,60 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 650,00 CHF. Der Tagesumsatz der Partners Group-Aktie belief sich zuletzt auf 3'011 Aktien.

Am 16.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1'097,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Partners Group-Aktie damit 40,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 582,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Partners Group-Aktie 11,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Partners Group seine Aktionäre 2025 mit 46,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 45,54 CHF je Aktie ausschütten.

Partners Group wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 40,11 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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