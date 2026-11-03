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Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827

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03.11.2026 12:29:00

Partners Group Aktie News: Anleger schicken Partners Group am Dienstagmittag ins Minus

Partners Group Aktie News: Anleger schicken Partners Group am Dienstagmittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Partners Group. Zuletzt fiel die Partners Group-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 651,20 CHF ab.

Partners Group
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Die Partners Group-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 651,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'778 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Partners Group-Aktie bis auf 648,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 650,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19'151 Partners Group-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.01.2026 bei 1'097,50 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 68,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.10.2026 bei 582,60 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,53 Prozent.

Partners Group-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 45,54 CHF belaufen.

Am 16.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Partners Group rechnen Experten am 14.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 40,11 CHF je Aktie in den Partners Group-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.063 19.03.2027 158194307
Long 3257 18.12.2026 144919682
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.063 18.12.2026 153255825
Short 3257 20.11.2026 160676701
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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