Partners Group Aktie News: Anleger schicken Partners Group am Dienstagmittag ins Minus

Die Partners Group-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 651,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'778 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Partners Group-Aktie bis auf 648,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 650,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19'151 Partners Group-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.01.2026 bei 1'097,50 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 68,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.10.2026 bei 582,60 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,53 Prozent.

Partners Group-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 45,54 CHF belaufen.

Am 16.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Partners Group rechnen Experten am 14.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 40,11 CHF je Aktie in den Partners Group-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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