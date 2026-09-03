Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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03.09.2026 09:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group zeigt sich am Vormittag freundlich
Die Aktie von Partners Group gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Partners Group-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 674,60 CHF.
Die Partners Group-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 674,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'354 Punkten steht. Die Partners Group-Aktie zog in der Spitze bis auf 675,20 CHF an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 672,00 CHF. Bisher wurden heute 4'262 Partners Group-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.09.2025 bei 1'107,00 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 64,10 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2026 bei 632,40 CHF. Mit Abgaben von 6,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Partners Group-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 45,73 CHF belaufen.
Partners Group wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 07.09.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Partners Group-Aktie in Höhe von 42,00 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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