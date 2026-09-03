Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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03.09.2026 16:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group macht am Donnerstagnachmittag Boden gut
Die Aktie von Partners Group zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,7 Prozent auf 691,00 CHF zu.
Um 16:28 Uhr sprang die Partners Group-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 691,00 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'380 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Partners Group-Aktie bis auf 694,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 672,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 73'869 Partners Group-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'107,00 CHF) erklomm das Papier am 20.09.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 60,20 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 632,40 CHF. Dieser Wert wurde am 26.06.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 8,48 Prozent könnte die Partners Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Partners Group-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 45,73 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Partners Group 46,00 CHF aus.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Partners Group am 16.03.2027 präsentieren. Am 07.09.2027 wird Partners Group schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.
In der Partners Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 42,00 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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