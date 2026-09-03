Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittag freundlich

Um 12:28 Uhr stieg die Partners Group-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 686,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'372 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Partners Group-Aktie bei 687,60 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 672,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 35'595 Partners Group-Aktien umgesetzt.

Am 20.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'107,00 CHF an. Der derzeitige Kurs der Partners Group-Aktie liegt somit 38,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2026 (632,40 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,81 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF an Partners Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 45,73 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Partners Group am 16.03.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 07.09.2027.

Experten taxieren den Partners Group-Gewinn für das Jahr 2026 auf 42,00 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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